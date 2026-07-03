Из Екатеринбурга будут летать прямые рейсы в Дели

"Уральские авиалинии" открывают новое международное направление из Екатеринбурга в Индию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, прямые регулярные рейсы по маршруту "Екатеринбург – Дели – Екатеринбург" начнут выполняться с 27 октября. Самолеты будут летать дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Кроме того, введены дополнительные рейсы на новогодние праздничные даты: 31 декабря и 2 января. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что в начале нынешнего года в Екатеринбурге впервые был назначен генеральный консул Индии.