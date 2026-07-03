NYT: Израиль планировал убийство переговорщиков Ирана

Израиль намеревался сорвать переговоры США и Ирана, убив главных переговорщиков Тегерана – главу МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что ликвидация иранских лидеров входила в стратегию Тель-Авива с самого начала войны в качестве меры недопущения переговоров. И Вашингтон предупредил Тегеран об угрозе для повышения уровня безопасности.

Арагчи и Галибаф были главными фигурами в диалоге с США. В апреле Галибаф планировал встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако иранские чиновники, опасаясь покушения, через посредников добивались от США гарантий отказа Израиля от покушения на убийство. В итоге иранские самолеты сопровождались пакистанскими истребителями. На обратном пути возникла угроза израильской атаки, что привело к вынужденной посадке. И делегация продолжила путь по суше.

В США отношение американцев к Израилю после начала войны с Ираном резко охладело. Американцы считают, что Израиль втянул США в ненужную войну. Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю. Такого не было никогда. Произраильский консенсус в стране разрушен, считают эксперты. Публикация The New York Times косвенно это подтверждает.