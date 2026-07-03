В Белгороде в результате ракетного удара ВСУ погибла женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, погибла мирная жительница. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

После удара на территории инфраструктурного объекта начался пожар. Кроме того, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Помимо этого, повреждены пять автомобилей.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена в 5.58. Жителей призвали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.