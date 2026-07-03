Госдолг Свердловской области сократится на 2,6 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области сократится еще на 2,6 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Решение о снижении задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Средства, которые останутся в региональном бюджете, могут быть направлены на модернизацию лифтового хозяйства и объектов ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фонда развития промышленности.

Как отметили в департаменте, снижение долговой нагрузки остается приоритетом финансовой политики региона.

Напомним, в январе этого года госдолг Свердловской области снизился на 1,1 млрд рублей.