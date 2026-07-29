ООН заявили, что удары Саудовской Аравии и США по Ираку - неблагоприятное развитие событий

Удары Саудовской Аравии совместно с США по Ираку представляют собой неблагоприятное развитие событий и могут привести к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы не хотим вновь видеть какого-либо расширения этого конфликта. Распространение боевых действий на большее число стран является неблагоприятным развитием событий и может привести нас к гораздо худшей ситуации, чем раньше", - приводит его слова ТАСС.

Хак добавил, что глава всемирной организации хочет, чтобы "стороны прекратили боевые действия и вернулись к дипломатическим усилиям, в числе которых посреднические усилия, продвигаемые Пакистаном, Катаром и другими" странами.

В ночь на 29 июля официальный представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики информировал о нанесении вооруженными силами королевства в координации с Центральным командованием ВС США "точечных ударов" по целям в Ираке. Согласно утверждению саудовской стороны, атакованные объекты связаны с действующими на иракской территории формированиями, которые причастны к нападениям на нефтяные объекты королевства. По последним данным, в результате ударов погибли 20 бойцов шиитского ополчения.