В Екатеринбурге по делу о гибели ученого задержан второй подозреваемый

По делу о гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина задержали второго подозреваемого, сообщает 112.

Задержанный - 39-летний житель Екатеринбурга. Он вместе со своим знакомым 13 июля напал на Зенина и его заместителя Александра Шанина.

Напомним, ситуацию предал огласке депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, к смерти ученого может быть причастен отец одного из школьников, которым Зезин сделал замечание из-за того, что те катались по опытным полям на квадроциклах. Позже Зезин попал в больницу, а спустя несколько дней умер от инфаркта. Следователи выясняют, связана ли смерть ученого с полученными во время избиения травмами.

Депутат направил заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой тщательно расследовать преступление.

Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах смерти Зезина, было возбуждено уголовное дело. Позже в СК заявили, что установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого.

Теперь оба мужчины задержаны. Следствие просит суд отправить их в СИЗО.