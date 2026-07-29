Сотрудник прокуратуры в Волгоградской области арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девушек

Сотрудник районной прокуратуры в Волгоградской области арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних девушек и угрозе убийством, сообщают РИА Новости.

Издание сообщает, что 24-летний помощник прокурора Жирновского района в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно совершал с 15-летней девочкой половые акты, зная о ее возрасте.

Сейчас мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ, пунктом "б" части 2 статьи 131 УК РФ, частью 1 статьи 134 УК РФ, частью 1 статьи 135 УК РФ (угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия).

В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.