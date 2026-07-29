59 предпринимателей Югры получили предупреждения за иностранные выставки

59 предпринимателей Югры получили предупреждения за иностранные выставки, сообщает Neft.

В Югре Роспотребнадзор начал проверки соблюдения обновленного закона "О защите прав потребителей", который с марта 2026 года требует, чтобы вся публичная информация – вывески, указатели, таблички с режимом работы, витрины, меню, а также сведения на сайтах и в интернете (например, на 2ГИС) – была исключительно на русском языке. Запрещено и написание иностранных слов кириллицей.

Проверки затрагивают и самозанятых югорчан, оказывающих услуги. По итогам рейдов ведомство вынесло 59 предостережений предпринимателям, использующим иностранные слова на информационных табличках. Четверым бизнесменам, не устранившим нарушения, направлены иски в суд.