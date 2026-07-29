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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой передать Украине экстренный "зимний пакет" помощи, состоящий из трехсот ракет-перехватчиков для зенитных ракетных систем Patriot. Об этом сообщает Axios.

По словам Зеленского, Киеву необходимы дополнительные перехватчики для усиления возможностей противовоздушной обороны, чтобы предотвратить российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме 28 июля. Переговоры прошли в закрытом режиме. По итогам встречи глава киевского режима заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Ранее газета The New York Times отмечала, что то, что президент США Дональд Трамп согласился на словах дать Украине лицензию на производство ракет Patriot, не значит практически ничего. Зеленский давно просит США и другие страны Запада передавать ему ракеты для ЗРК Patriot. Также он давно говорит о том, что хотел бы производить их на территории Украины. На полях саммита НАТО в Анкаре Трамп на встрече с Зеленским сказал, что готов это сделать. Но Германия получила от США такую лицензию еще в 2022 году, напоминает издание. И с тех пор не произвела ни одной ракеты.

Теги: Patriot, Зеленский, Трамп


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