Приговор за расправу над свердловским целителем "Колдуном" вступил в силу

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Андрею Овчинникову, получившему срок за расправу над местным целителем.

Овчинников обвинялся в убийстве жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, в определенных кругах известного как "Колдун" и занимавшегося целительством. По версии следствия, в начале прошлого года очередной сеанс народной медицины закончился ножевым ранением и "Колдун" погиб.

По подозрению был задержан Андрей Овчинников. Как отмечали в прокуратуре, 59-летний Овчинников сам был известен в криминальных кругах. В ходе предварительного следствия и в суде "Овчина" факт нахождения в доме целителя в день убийства не оспаривал, однако вину не признавал и свою причастность отрицал.

В январе нынешнего года Березовский городской суд признал Овчинникова виновным и назначил 12 лет лишения свободы. По совокупности с вынесенным ранее приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга окончательно ему было назначено 17 лет колонии строгого режима.

В дальнейшем вердикт был обжалован. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения. Сегодня приговор вступил в законную силу.