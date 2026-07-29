Самолет АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Ханты-Мансийска в Омск, вернулся на аэродром вылета

Самолет АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Ханты-Мансийска в Омск, вернулся на аэродром вылета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня, 29 июля, около 15.00 по местному времени. Решение принято по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме.

Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, взято на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания 60 пассажиров рейса.