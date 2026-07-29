ЦИК зарегистрировал список партии "Яблоко" на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список партии "Яблоко" на выборах в Госдуму. В списке значится 269 кандидатов.

Еще 135 представителей партии подали документы для участия в выборах по одномандатным избирательным округам.

Ранее "Яблоко" получило отказы в регистрации своих списков в трех субъектах, где партия хотела выдвинуться на местных выборах: в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и в Петрозаводске.

Накануне в комментарии изданию Washington Post пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Я бы даже не назвал "Яблоко" партией. Это не более чем ячейка".