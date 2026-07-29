В Челябинске бывшая куратор городской культуры попала под новый эпизод "уголовки"

В Челябинске экс-глава отдела культуры мэрии Элеонора Егорова (Халикова) попала под дополнительный эпизод дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Под него же попал экс-директор городского парка имени Гагарина Жазита Нургазинова, сообщил источник "Ъ-Южный Урал" в силовых структурах.

Халикова задержана 5 декабря 2025 г. В 2023-24 гг. она якобы приказала директору центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена, возможно, была завышена, а часть каруселей планировали демонтировать.