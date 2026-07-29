Полиция Малайзии разгромила два крупных центра онлайн-мошенников

Полиция малайзийского штата Джохор провела успешную операцию и ликвидировала два преступных синдиката, которые обманывали людей в интернете. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на издание The Straits Times, во время рейдов правоохранители задержали 335 человек. Среди них оказались 309 граждан Китая. Сейчас полиция ищет руководителей этих группировок.

Следователи выяснили, что многие задержанные раньше уже работали в подобных мошеннических центрах в других странах. Преступники использовали две основные схемы: предлагали фальшивые инвестиции в криптовалюту и заводили подставные романтические знакомства ради денег. В основном от действий аферистов страдали жители Китая и Индонезии.

Мошенники арендовали для работы 27 квартир и пять бунгало в специальной финансовой зоне Форест-Сити. Во время обысков в этих помещениях полиция нашла и изъяла около 1,9 тысячи электронных устройств. В список конфискованного имущества попали 313 компьютеров, 1,5 тысячи мобильных телефонов, 17 ноутбуков и десять модемов.

Сообщалось, что за неделю жертвами телефонных и интернет-аферистов стали 36 жителей Тюменской области, которые в общей сложности потеряли более 27 млн рублей. Самый крупный ущерб понесла жительница Тюмени: мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее передать курьеру 5 млн рублей наличными под предлогом декларирования средств.