Форвард "Автомобилиста" перешел в "Шанхай Дрэгонс"

Хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" заключил контракт с 31-летним нападающим Степаном Хрипуновым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Драконов"

Соглашение с форвардом рассчитано на один год. За команду Митча Лава (на фото) Хрипунов будет выступать под номером 32.

В прошедшем сезоне Степан играл за екатеринбургский "Автомобилист". Он провел 58 матчей, набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности +11. Всего в КХЛ нападающий провел 500 матчей за уфимский "Салават Юлаев" и "Автомобилист", в которых забросил 52 шайбы, отдал 78 передач при показателе полезности +43.

Стоит отметить, что Степан Хрипунов выступал за "Автомобилист" с 2017 года.

Напомним, недавно клуб из Екатеринбурга заключил контракт с нападающим Данилом Гущиным.