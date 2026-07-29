Медведев назвал слухи о возможной мобилизации "лживой провокацией"

Слухи о возможной мобилизации в России являются провокацией, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация", — заявил он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.

По словам Медведева, это является частью пропаганды в преддверии выборов, цель которой – дестабилизировать обстановку. Он подчеркнул, что в мобилизации нет никакой необходимости.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России не планируется проводить всеобщую или частичную мобилизацию. По его словам, такие сообщения идут с Запада и связаны с попытками вызвать беспокойство.