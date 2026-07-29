В Прикамье объявлена "Беспилотная опасность"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Гостей и жителей региона просят быть внимательными и не поддаваться панике.

При встрече с беспилотным летательным аппаратом, необходимо сразу уходить из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Большое Савино. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.