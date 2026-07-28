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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин ознакомился с ходом работ по расширению мощностей хранения картофеля в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил с рабочим визитом одно из крупнейших сельхозпредприятий региона — ООО «МАПС» в Енотаевском районе. Генеральный директор компании Алексей Карнаухов рассказал главе региона о ходе реализации инвестиционного проекта и перспективах по развитию производства.

В частности, речь шла о расширении складской инфраструктуры. В этом году предприятие приступило к строительству трёх новых картофелехранилищ.

«На сегодня у нас их восемь, будет одиннадцать. В целом объём хранения составит 38 тысяч тонн. Это позволит нам, во‑первых, снизить риски при уборке, а во‑вторых, реализовывать продукцию в более выгодный ценовой период», — пояснил глава компании.

В текущем сезоне «МАПС» ввело в строй 100 гектаров орошаемых земель, доведя общую площадь поливных угодий до 2,5 тысячи гектаров, из которых более тысячи отведено под картофель. В 2025 году хозяйство собрало 63,4 тысячи тонн картофеля и 3,7 тысячи тонн зерновых. Предприятие делает упор не столько на расширение площадей, сколько на повышение качества и урожайности.

«Развитие мощностей хранения — это стратегический шаг для нашего АПК. Когда предприятия могут закладывать урожай в современные ангары и работать с длительным циклом хранения, это гарантирует продовольственную безопасность региона и делает бизнес более устойчивым», — отметил Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Особое внимание уделяется сортовой линейке. Для производства чипсов используются сорта BP808 и «Ньютон», для картофеля фри — «Фонтане». Среди столовых сортов — «Балтик Роуз», «Аризона», «Алуэт», «Королева Анна». Также сейчас на испытаниях находится новый для хозяйства сорт.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Продукция предприятия востребована в торговых сетях, Астраханском и в других регионах. Важно, что трудовой коллектив насчитывает 160 постоянных сотрудников, преимущественно из местных сёл — Енотаевки, Востока, Косики, Владимировки. В сезон уборки привлекается до 30 временных работников.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Развитие производства становится возможным в том числе благодаря системной государственной поддержке — объем полученных субсидий превысил 167 млн рублей. Ведется работа и над кадровым будущим отрасли: совместно с Енотаевским филиалом колледжа АГАСУ хозяйство готовит к запуску агрокласс в районе.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Отрадно, что компания активно инвестирует в переработку, расширяет сортовую линейку и, что особенно важно, создает рабочие места для жителей сельских территорий. Уверен, что запуск агрокласса станет дополнительным импульсом для подготовки молодых кадров для села», — подчеркнул губернатор.

Теги: игорь бабушкин, апк, выращивание картофеля, картофелехранилище


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