ВТБ вряд ли направит на дивиденды за 2026 год половину чистой прибыли

Банк ВТБ ожидает, что 2027 год будет "наиболее тяжелым" с точки зрения выплат акционерам. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что ВТБ вряд ли направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2026 год. По его словам, банку надо готовиться к ужесточению требований ЦБ к достаточности капитала, передает "Интерфакс".

Пьянов считает, что для ВТБ "амбициозным" будет намерение вернуться к выплате половины чистой прибыли в качестве дивидендов в перспективе трех лет.

Напомним, что по итогам 2025 года ВТБ направил на выплату дивидендов только четверть чистой прибыли – это нижняя граница диапазона, закрепленного в дивидендной политике банка.