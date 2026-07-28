Тюменским предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка, помогут льготными кредитами

В Тюменской области открыта горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Получить консультацию можно круглосуточно по телефону: 8 (932) 479-34-33 или лично в Центре "Мой бизнес" Инвестиционного агентства (Тюмень, ул. Республики, 142).



Сведения о зонах подтопления, эвакуации, пунктах временного размещения можно получить, позвонив на номер 122.



Также сообщается, что в регионе запустили специальную программу поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате ЧС. Программа "Восстановление" Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области действует в период режимов повышенной готовности и ЧС.



Предприниматели, чей бизнес пострадал от паводка могут получить заем на сумму до 5 миллионов рублей под 1% годовых на срок до пяти лет. Также получателям доступна отсрочка по уплате основного долга на срок до года года.



Выделенные средства предприниматели Тюменской области смогут направить на ключевые цели поддержки и развития своего дела: восстановление, ремонт или очистку поврежденных нежилых помещений, закупку нового оборудования взамен пострадавшего, коммерческого транспорта, на пополнение оборотных средств и закупку уничтоженного товара.



Как отметили в Фонде финансирования предпринимательства Тюменской области, программа "Восстановление" упрощает порядок подачи заявок и дает возможность пострадавшим предприятиям оперативно получить доступное льготное финансирование.

