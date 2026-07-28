В честь 100-летия Госпожнадзора в метро Екатеринбурга пустят "пожарный" поезд

В честь празднования 100-летия со дня образования органов Государственного пожарного надзора в России в метро Екатеринбурга пустят "пожарный" поезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Юбилей город отпразднует 18 июля следующего года. Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев уже встретился с представителями Главного управления МЧС по Свердловской области для обсуждения подготовки.

Запустить специальный брендированный состав планируется в январе 2027 года. Вагоны будет тематически оформлены как внутри, так и снаружи: на бортах поезда разместят материалы, напоминающие о правилах пожарной безопасности, истории огнеборцев, а также поздравления со значимой датой всем причастным. Планируется, что состав будет курсировать на линии в течение всего года.