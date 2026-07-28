При содействии АО "Транснефть – Сибирь" в тюменском университете открыли фотозону, посвященную Менделееву

"Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной программы оказало финансовую помощь Тюменскому индустриальному университету (ТИУ). При поддержке предприятия в музее истории науки и техники Зауралья имени Дмитрия Менделеева ТИУ открыли фотозону, посвященную знаменитому полету великого ученого на воздушном шаре в 1887 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Цель установки фотозоны – просветительская работа с молодежью, популяризация имени Дмитрия Менделеева и его научного наследия, сохранение культурного достояния Тюменской области.

В новом пространстве размещена фигура Дмитрия Менделеева в корзине аэростата, а также информационные стенды, рассказывающие о его вкладе в развитие науки воздухоплавания, а также о нефтепроводном транспорте России.

Генеральный директор "Транснефть – Сибири" Рустэм Исламов на церемонии торжественного открытия фотозоны отметил, что компания поддержала инициативу, поскольку считает важным сохранять память о выдающихся российских ученых и развивать интерес молодежи к инженерным и точным наукам. "Тюменский индустриальный университет" и"Транснефть – Сибирь" связывают многолетние профессиональные и дружеские взаимоотношения. Уверен, что благодаря подобным проектам у молодежи появится возможность глубже познакомиться с историей науки и понять значимость личности великого ученого. Мы и впредь готовы сотрудничать с университетом и поддерживать интересные проекты», – добавил он.

Инициатор проекта, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов рассказал, что открытие фотозоны – первый шаг в подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Дмитрия Менделеева, которое будет отмечаться в 2034 году.

"Дмитрий Иванович Менделеев – ученый мирового масштаба и наш великий земляк. Его полет на воздушном шаре – один из множества эпизодов огромной научной деятельности, но именно он ярко показывает смелость ученого, готового рисковать ради науки. Здесь в музее собраны уникальные материалы о Дмитрии Ивановиче. Мы должны гордиться им и рассказывать о его достижениях. Мы очень благодарны, что компания "Транснефть – Сибирь" откликнулась и поддержала инициативу", – отметил Андрей Артюхов.

На торжественном открытии присутствовал также заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, который подчеркнул, что проект объединяет усилия власти, университета и бизнеса для сохранения научного, исторического и культурного наследия региона. В перспективе у вуза – сделать музейное пространство доступным для всех желающих познакомиться с жизнью Дмитрия Ивановича Менделеева.

Ректор ТИУ Юрий Клочков сообщил, что планируется увеличить музейное пространство и сделать его открытым для посещения жителями и гостями города, а также поблагодарил "Транснефть – Сибирь", правительство Тюменской области и Тюменскую областную Думу за постоянную поддержку в развитии и трансформации вуза.