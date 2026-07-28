Страны ЕС, охваченные лесными пожарами, не могут использовать российские вертолеты для их тушения

Страны ЕС из-за введенных против РФ санкций не могут использовать российские вертолеты Ка-32 для тушения масштабных лесных пожаров.

Как отмечает издание Berliner Zeitung, до 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров в Испании, Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре. Однако затем вертолеты были выведены из эксплуатации, так как санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию.

Этим летом почти всю Европу охватили разрушительные пожары. Серьезнее других стран пострадала Франция, где выгорело уже около 100 гектаров леса. Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров более 170 тысяч человек.