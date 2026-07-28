Названы ведущие концерта на фестивале "Энергия РМК" в Екатеринбурге

1 и 2 августа жителей и гостей Екатеринбурга ждёт большой семейный праздник спорта и музыки на фестивале «Энергия РМК». Этот фестиваль уже второй год подряд проводит Русская медная компания в спортивном квартале «Архангел Михаил» в День города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в первый день на главной сцене выступят артисты Vonamour, K-Maro, Нилетто и Тимати. Звёздными ведущими концерта станут рэпер ST и его супруга – телеведущая и блогер Ассоль.

ST – известный хитмейкер, поэт и музыкант, сочетающий классический хип-хоп с мелодичной поп-музыкой и роком. Его жена Ассоль активно развивает социальные сети и блоги, ведёт популярные авторские и телевизионные шоу.

В квартале «Архангел Михаил» два дня будут работать около 20 различных зон, так что любой желающий сможет найти занятие по интересам. Это площадка спортивных автомобилей с экспонатами – победителями знаменитых мировых гонок, площадка мини-футбола и баскетбола, площадка экстремальных видов спорта от «РМК Экстрим», детская зона с активностями и мастер-классами, а также различные шоу.

Оба дня для гостей фестиваля будет работать зона спортивных авто, где покажут будущие экспонаты Музея уникальных спортивных автомобилей и новых технологий, который создаёт Русская медная компания. Здесь будут представлены победители одного из самых престижных в мире ралли «Дакар», ралли-рейда «Шёлковый путь» и других знаменитых гонок. В коллекции музея есть также редкие гиперкары и суперкары.

На площадке фестиваля будет представлено более полусотни мотоциклов, багги, джипов и грузовиков. Здесь и знаменитый мотоцикл KTM 450 Rally Factory, занявший первое место на ралли «Дакар-2026», и КАМАЗ 43509, занявший первое место на ралли-рейде «Золото Кагана – 2021».

Российский автогонщик Сергей Карякин представит на фестивале два своих авто: квадроцикл Yamaha Raptor, завоевавший золото в 2017 году на ралли «Дакар» в Южной Америке, и багги Maverick X3, который занял второе место на ралли «Дакар» в 2020 году в Саудовской Аравии.

Впервые в фестивале примут участие гонщики из Миасса. Они представят автомобиль Ural, призёр ралли «Золото Кагана – 2024» в составе гоночного экипажа по ралли-рейдам от команды Ural Motorsport. Александр Шмелёв и Юрий Найман будут общаться с гостями и расскажут про свой автомобиль.

Активная программа ожидается и на площадке «РМК Экстрим». В обновлённом скейт-парке площадью 5 000 квадратных метров пройдут соревнования «Кубок РМК Экстрим» по самокату, BMX, скейтборду и роликам, а во второй день фестиваля состоятся соревнования по беговелу для юных спортсменов от двух до пяти лет.

Но самое главное, гости не только смогут посмотреть на экстремалов, но и попробуют сделать трюки самостоятельно на бесплатных мастер-классах от лучших райдеров России. Для всех гостей пройдут бесплатные мастер-классы по роликам, скейту, сёрф-скейту и беговелу. Занятия по BMX проведёт тренер китайской сборной по BMX Джамиль Ахметзянов, а по самокату – известные российские райдеры Илья Кузьминов и Богдан Озерной.

1 августа на площадке «РМК Экстрим» гостей ждёт «СберСпот» – фестиваль экшн-спорта и уличной культуры. В программе – мастер-классы по экстремальным видам спорта от топ-райдеров России, контесты для всех желающих и развлекательный квест с подарками от Сбера.

2 августа у главной сцены фестиваля состоятся соревнования по дрифту от команды Tsunami Racing. На трассу выйдут 32 лучших пилота из России и стран СНГ, которые покажут напряжённые парные заезды. Зрителей ждёт яркое шоу, а после заездов зрители смогут принять участие в автограф-сессии и увидят парад пилотов.

В этот же день на главной сцене гостей ждёт открытая тренировка с участниками проекта «Титаны» – Фаррухом (Мирный воин), Александром Гурой и топовым тренером по ОФП и биомеханике движения Дмитрием Соломатиным, а также блогером Григоконом. Гости фестиваля смогут присоединиться к интенсивной тренировке с акцентом на мышцы ног, которая пройдёт под живой диджей-сет, создающий атмосферу драйва, спорта и энергии.

Насыщенная программа ожидается и на падел-кортах. 1 августа там пройдёт Кубок «Архангел Михаил». За звание лучших будут сражаться 32 игрока из России, Аргентины и Испании. Также на одном корте два дня будут проходить мастер-классы от тренеров Академии падел РМК: 1 августа – для детей, 2 августа – для взрослых.

Международный турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК» посетят президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и чемпион НБА Тимофей Мозгов. Автограф-сессия с легендами баскетбола пройдёт 1 августа.

На футбольное поле во второй день фестиваля выйдут медийные команды: 2Drots, «Амкал», Prime Squad и «СиндЕкат». Для всех любителей футбола будут организованы автограф-сессии с президентами команды 2Drots Никитой Панасюком и Евгением Бабенко, основателем и президентом «Амкала» Германом Попковым, одним из основателей команды Prime Squad Владиславом Ослоновским и экс-игроком сборной России, игроком «СиндЕката» Олегом Шатовым.

Два дня фестиваля на озере в спортивном квартале будут проходить выступления флайбордистов. Это зрелищные водные шоу, сочетающие в себе полёты, сложную акробатику и визуальные эффекты.

Около многоуровневой парковки цирковые артисты покажут вертикальный танец на отвесной стене строения. Шоу представляет собой экстремальный вид воздушной акробатики, сочетающий современную хореографию и альпинистские технологии. Профессиональная команда воздушных гимнастов адаптирует постановки под архитектурные особенности конкретных городских или сценических площадок. Танцоры будут двигаться по вертикальной поверхности, используя альпинистское снаряжение и скрытые системы страховки.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-классы можно на сайте фестиваля, который вскоре будет представлен в канале «Энергия РМК».