В Югре 50% детей мигрантов не сдали тесты по русскому языку

В ХМАО подвели промежуточные итоги обязательного тестирования для детей иностранных граждан, поступающих в школы. Как сообщает Muksun.fm, с 1 апреля по 15 июля экзамен прошли 112 человек.

56 детей успешно сдали экзамен. 56 — не преодолели минимальный порог. При этом основные трудности возникают у подростков, поступающих в средние и старшие классы.

По мнению экспертов, причиной низких результатов становятся недостаточное владение русским языком, незнание образовательных требований и слабая адаптация к российской школьной среде.