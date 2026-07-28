В Челябинской области с недобросовестного подрядчика взыскали 16,8 млн

В Челябинской области с недобросовестного подрядчика взыскали деньги. Так решил суд.

В сентябре 2024 г. "Физкультурно-спортивный центр" и ООО "Кратос" заключили муниципальный контракт на благоустройство лыжероллерной трассы лыжного стадиона имени Кузнецова в Снежинске. Аванс составил 15,2 млн руб. Подрядчик вовремя работу не сделал. В ответ заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. Антимонопольщики включили ООО "Кратос" и его гендиректора в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом аванс добровольно заказчику не вернули. Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд. В иске она потребовала взыскать аванс (необоснованное обогащение) и проценты за пользование деньгами. Иск удовлетворён. Взысканы 15,2 млн руб. и проценты – 1,6 млн руб., сообщает прокуратура Челябинской области.