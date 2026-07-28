Песков прокомментировал задержание в Ираке связанных с Украиной боевиков

Киевский режим продолжает свою террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс -секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание в Ираке связанных с Украиной боевиков.

По его словам, это еще раз подчеркивает "востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции".

Представитель Кремля напомнил, что Киев уже нанес вред Германии, взорвав "Северный поток", Казахстану, атаковав Каспийский трубопроводный консорциум, а также Ирану, ударив по судну Исламской Республики.

Ранее власти Ирака сообщили о задержании на территории страны боевиков, действовавших в интересах Украины. Их обвиняют в причастности к обстрелу ряда объектов. Ранее иракские спецслужбы пришли к выводу об украинском вмешательстве в Ираке.