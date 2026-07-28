28 Июля 2026
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени на всех территориях, пострадавших от подтопления, принимаются необходимые меры

В Тюмени на всех территориях, пострадавших от подтопления, принимаются необходимые меры, отметил глава города Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор сегодгня подписал постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области".

Режим ЧС введен на региональном уровне с 12 часов 28 июля 2026 года. Действие постановления распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Это позволит оперативно привлекать региональные силы и средства для помощи муниципалитетам в противодействии паводку, подчеркнул глава региона.

В СНТ "Суходольное" в связи с критически высоким уровнем грунтовых вод пожарный водоем после сильных дождей начал переполняться и подтапливать рядом расположенные участки. Сейчас проблема решена, организованы работы по откачке воды, ее уровень стремительно снижается.

На ул. Березовская в том же СНТ вода после осадков вышла на дорогу. Сотрудниками управы была оказана всесторонняя помощь – найдено техническое решение и организован магистральный отвод, благодаря чему уровень воды значительно снизился.

Активно ведутся работы по укреплению дамбы на ул. Судостроителей. Волонтеры и курсанты ТВВИКУ уже два дня наполняют мешки песком и укрепляют защитный контур, чтобы предотвратить дальнейшее распространение воды.

Силами МЧС проводятся работы по откачке воды с территории базы на Барабинской.

"Все проблемные участки находятся под постоянным наблюдением. Мы продолжаем принимать своевременные меры для обеспечения безопасности жителей нашего города", – подчеркнул глава Тюмени.

Теги: подтопление, паводок


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