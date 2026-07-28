Минприроды: Нефтепродукты попали в реки Мулянка и Пыж из сооружений "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

Причиной загрязнения рек Мулянка и Пыж стала аномально дождливая погода. Очистные сооружения "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" не справились с нагрузкой и их частично очищенные сточные воды перелились в водоемы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды Пермского края.

Ведется очистка в четырех точках акватории с использованием тяжелой техники и нефтесборщиков: за смену откачивают по 500–700 кубометров грязной воды.

Затем будет вестись очистка от нефтепродуктов берегов рек.

Все работы ведутся за счет виновника аварии.