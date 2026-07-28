Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на бензин на АЗС сети "Ликом"

Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на бензин на АЗС сети "Ликом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Служба подозревает продавца сети автозаправок в нарушении Закона о защите конкуренции.

В рамках проведения анализа ценообразования на рынке нефтепродуктов на территории Пермского края, в том числе путем проведения ежедневного мониторинга цен на автозаправочных станциях региона, Пермское УФАС зафиксировало изменение цен на топливо на АЗС сети "Ликом". В частности, установлено, что в период с 22 по 26 июня розничные цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 20 руб./л.

При этом анализ состояния конкуренции на розничном рынке реализации автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в границах присутствия АЗС сети "Ликом", расположенных на территориях различных муниципальных образований Пермского края, показал наличие их доминирующего положения (рыночная доля 100%).

Пермское УФАС считает, что действия сети АЗС свидетельствуют об установлении экономически необоснованных цен. Это может привести к ущемлению интересов потребителей, поскольку им навязывают невыгодные условия.

Ранее Пермское УФАС выдало продавцу сети АЗС "Ликом" предупреждение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Предупреждение не исполнено в установленный срок.

В связи с этим Пермское УФАС возбудило дело в отношении продавца сети АЗС "Ликом" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции*.

В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организации грозит административная ответственность** в соответствии с КоАП РФ.