"Погиб парень, похороны завтра": уралец отдал деньги мошенникам, даже не общаясь с ними

Житель уральского города Лесной отдал деньги мошенникам, пытаясь посмотреть видео. При этом мужчина вообще никак не общался с аферистами, но все равно лишился средств.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, все началось с того, что уралец получил сообщение в одном из мессенджеров от своего знакомого с текстом "Погиб парень, похороны завтра…" и прикрепленной ссылкой, которую мужчина открыл. После этого началось скачивание файла и на его телефон установилось приложение. В нем отображалось видео длительностью 32 секунды, но при попытке его открыть ничего не происходило.

Затем на экране появилось окно с требованием ввести четырехзначный код. Не понимая, какой код требуется, мужчина зачем-то ввел год своего рождения. Затем он удалил установленную программу, но было уже поздно.

В мессенджере от бота стали приходить сообщения о попытках восстановления доступа к аккаунту Вконтакте, которого у уральца никогда не было. Затем поступили два звонка с неизвестных номеров, но при ответе на них связь сразу обрывалась.

После этого свердловчанин получил сообщение от банка об отклонении перевода более 20 тысяч рублей на маркетплейс. Затем пришло еще одно сообщение с трехзначным кодом для перевода на карту маркетплейса. Код мужчина никому не сообщал и никуда не вводил, но со счета все равно начались списания.

Всего произошло несколько операций. В итоге с карты было списано 25 тысяч рублей. Уралец заблокировал карту и обратился в отдел полиции. Там возбудили уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Первоуральске пенсионерка вступила в "домовой чат" и лишилась сотен тысяч рублей.