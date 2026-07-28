Уральская пенсионерка вступила в "домовой чат" и потеряла 300 тысяч рублей

В Первоуральске пенсионерка вступила в "домовой чат" и лишилась сотен тысяч рублей. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, сначала 73-летней женщине в одном из мессенджеров написала неизвестная, представившаяся "Галиной". Она убедила пенсионерку вступить в поддельный чат "Наш дом", где якобы помогут решать любые вопросы. Для "вступления" требовалось сообщить четыре цифры из СМС, что свердловчанка и сделала.

Вскоре ей позвонил мошенник, выдавший себя за сотрудника ФСБ. Аферист убедил пенсионерку срочно "задекларировать" имеющиеся деньги через платежный терминал. Под влиянием обмана она на такси приехала в Екатеринбург и в торговом центре в Верх‑Исетском районе внесла через терминал 300 тысяч рублей, которые "ушли" неизвестным. Лишь после разговора с мужем женщина осознала, что стала жертвой преступления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Проводится расследование. Полицейские вновь призывают уральцев проявлять бдительность.

Напомним, недавно мошенники выманили у уральской пенсионерки 750 тысяч рублей, прислав ей ссылку от "службы доставки".