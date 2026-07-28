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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева вынесли с Уктусской набережной 300 килограмм мусора

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева совместно с региональным отделением РЭО и "Гринвич недвижимость" организовали масштабный экологический субботник на Уктусской набережной Нижнеисетского пруда. За день работы они очистили прибережную зону и акваторию реки, собрав 300 кг мусора.

Волонтеры Алексея Вихарева очищают от мусора Уктусскую набережную(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

Из-за излома береговой линии в районе RiverPark, на берег течением Исети приносит отходы из центра Екатеринбурга. Часть волонтеров собирали пластик и бутылки в забродных штанах вручную, работая в прибрежной зоне, другие вылавливали мусор на лодках сачками и баграми. Каждый из добровольцев был в спасательном жилете. Параллельно активисты собирали отходы вдоль прогулочных тропинок и дорожек парка.

Волонтеры Алексея Вихарева очищают от мусора Уктусскую набережную(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

"В воде и вдоль береговой линии мы собрали много пластиковых и стеклянных бутылок, пробок, крышек, жестяных банок, посуды и других отходов. Этот мусор со всего города сюда приносит течение — и каждый предмет, который мы вытащили из воды, мог бы еще долго отравлять экосистему пруда", — отметила Дарья Сыпачева, активист Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Волонтеры Алексея Вихарева очищают от мусора Уктусскую набережную(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

Субботник стал частью второго этапа благоустройства Уктусской набережной: здесь планируют обустроить парковую и пляжную зоны, спортивные площадки и новые прогулочные маршруты.

"Для нас важно не просто навести порядок, а привлечь внимание к ситуации и показать, что забота о территории — дело каждого. Даже при масштабном благоустройстве невозможно обойтись без участия горожан. Регулярные уборки и бережное отношение жителей — важнейшее условие для того, чтобы набережная стала по‑настоящему комфортным и современным общественным пространством, где приятно гулять, заниматься спортом и отдыхать у воды", — рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме и глава Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Волонтеры Алексея Вихарева очищают от мусора Уктусскую набережную(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева очищают от мусора Уктусскую набережную(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / Волонтерский центр Алексея Вихарева

Отметим, что активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева и Свердловского отделения Российского экологического общества регулярно совместно проводят субботники в Екатеринбурге и Свердловской области. Добровольцы очищают от мусора скверы, парки, набережные, акватории водоемов, территории больниц, храмов и общественных пространств. Помимо этого, они вместе выезжают в те районы, где бушуют погодные катаклизмы. В этом году волонтеры Алексея Вихарева разбирали завалы и восстанавливали инфраструктуру в Кушве после смерча, устраняли последствия паводка в Нижних Сергах и Ирбите, развозили питьевую воду и продукты жителям, спасали людей и животных из затопленных домов. Вихаревцы и сейчас продолжают работать в пострадавших районах.

Теги: Екатеринбург, Уктусская набережная, Волонтерский центр Алексея Вихарева, волонтер, мусор, уборка


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