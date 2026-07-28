Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом армянских товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина урегулировать проблему с экспортом армянских товаров. Накануне лидеры двух стран пообщались по телефону.

Стороны обменялись мнениями о повестке отношений Армения - Россия, в частности, "о проблемах, возникших в двусторонних экономических отношениях", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения - Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин в ходе беседы акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

В начале июля Пашинян заявил о достижении договоренностей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции.