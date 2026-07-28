ФК "Урал" объявил о подписании нападающего Бертрана Фуррье

Екатеринбургский ФК "Урал" подписал контракт с нападающим Бертраном Фуррье. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

Фуррье родился в Камеруне. Ему 28 лет, рост 188 см. Является воспитанником академии "Марселя". Выступал за французские клубы "Мартиг", "Обань", "Ле Пюи", "Мулен-Изер" и "Тулон".

В 2024 году перешел в "Септември" (София). За болгарский клуб форвард провел 68 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две голевые передачи.

Выступать за уральскую команду Бертран Фуррье будет под 99-м номером.

Напомним, что недавно "Урал" покинул полузащитник Юрий Железнов, который ушел в тольяттинский "Акрон".