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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Санаторий "Обуховский" возобновил работу после подтопления

Санаторий "Обуховский" возобновил прием постояльцев после подтопления. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Напомним, что 13 июля в связи с беспрецедентным подъемом уровня реки Пышма и грунтовых вод санаторий был вынужден приостановить прием и размещение гостей. Предполагалось, что уже 16 июля работа будет возобновлена. В тот день около 360 постояльцев санатория прервали свой отдых и покинули зону затопления. Судя по опубликованным в сети видео, гостей прямо с крыльца вывозили на ковше трактора. Уровень воды поднялся до сидений уличных скамеек.

Как сообщает пресс-служба минздрава, две недели санаторий был законсервирован, как и скважины по добыче минеральной воды. Когда паводок отступил, была проведена тщательная очистка и дезинфекция уличных площадок и всех помещений, выполнена проверка трансформаторов и восстановлено электроснабжение. Помимо этого, были взяты пробы из всех скважин и получены необходимые заключения надзорных органов для возобновления деятельности.

"Санаторий "Обуховский" — одна из ведущих здравниц Свердловской области, и для нас было принципиально важно в максимально сжатые сроки, но без ущерба для безопасности гостей, вернуть его к полноценной работе. Специалисты санатория, надзорных органов и министерства здравоохранения провели колоссальную работу: от эвакуации отдыхающих в первые часы ЧС до полной санитарной обработки помещений и лабораторного контроля минеральной воды. Сегодня мы уверены в качестве воды и безопасности инфраструктуры — уральцы вновь могут получать здесь медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение", — отметила замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Сегодня на отдых в санаторий прибыли 74 человека, к выходным их количество должно превысить 250.

Теги: Обуховский, санаторий, подтопление


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