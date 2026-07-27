Казахстан возобновил отгрузку нефти по КТК после недельной паузы

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти на морском терминале в Новороссийске после вынужденной остановки.

На двух выносных причальных устройствах Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS, сообщило Минэнерго Казахстана.

Отмечается, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

23 июля сообщалось, что погрузку нефти на морском терминале КТК, который не единожды подвергался украинским атакам, приостановили в целях безопасности.

В СМИ появилась информация о том, что США предупреждали Украину о недопустимости нанесения ударов по судам и нефтяной инфраструктуре третьих стран в Черном море. Это произошло после того, как корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на атаки ВСУ в акватории Черного моря.