На реке Пим в Сургутском районе опрокинулась моторная лодка "Казанка"

На реке Пим в Сургутском районе опрокинулась моторная лодка "Казанка". Инцидент произошел 26 июля. На борту находились водитель и пять пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР на транспорте.

По предварительным данным, судно перевернулось из-за резких маневров судоводителя. Пассажирам удалось выбраться на берег, а водитель пропал без вести.

Следователи на транспорте и транспортная прокуратура начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. После установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.