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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени и Тюменском округе продолжаются мероприятия по защите населенных пунктов от воды

В Тюмени и Тюменском округе продолжаются мероприятия по защите населенных пунктов от воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора приняты дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка на Туре.

За сутки уровень воды в реке Тура поднялся на 13 сантиметров и составил 872 сантиметра. Ведется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений.

"Мы развернули порядка десяти дополнительных пунктов накопителей песка для возможного использования в случае экстренных ситуаций. Началась работа волонтёров по формированию песчаных мешков. Кроме того, заключены соответствующие договоры на поставку и транспортировку необходимого материала, что позволит нам быстро реагировать на любые изменения обстановки", - сообщил глава города Тюмени Максим Афанасьев.

Работы по созданию и увеличению насыпи ведутся на улице Щербакова, на улице Госпаровской, формируется новый накопитель грунта на улице Морской.

На сегодня в Тюмени эвакуировано 20 человек, подготовлены места временного проживания в гостиницах.

"Ситуация остается под строгим круглосуточным контролем", - подчеркнул Максим Афанасьев.

В Тюменском округе прорывов дамб и насыпей не зафиксировано, но вода разливается и подтапливает низины, заходит на территорию через мелиоративные и водоотводные канавы.

В районе СНТ "Сапожок" перекрыто движение через Старый Ирбитский тракт из-за перелива воды через дорогу. Объезд - по Ирбитскому тракту.

"Мы продолжаем круглосуточный мониторинг, оповещение жителей об угрозе подтопления, проводим мероприятия по защите. Продолжаем подвозить песок и грунт, затариваем мешки в Каскаре, Тураева, Борках, в СНТ "Калинка" и "Водник", Молчанова, Решетникова, Речкина, Кыштырла, Малые Акияры и других населенных пунктах", - сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

Теги: паводок, Тюмень, Тура


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