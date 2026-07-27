Екатеринбург запустил креативную кампанию по продвижению туристического потенциала

Екатеринбург организовал масштабную кампанию по размещению социальной рекламы о туристических возможностях столицы Урала. Проект, инициированный департаментом общественных связей администрации Екатеринбурга, охватывает города Свердловской области, крупнейшие регионы России и в ближайшей перспективе распространится на зарубежные страны. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Размещение социальной рекламы — один из стратегических инструментов продвижения бренда Екатеринбурга. Основные задачи кампании — раскрытие туристического потенциала города для жителей страны, привлечение дополнительного турпотока через анонсирование крупных событий, а также формирование устойчивого имиджа Екатеринбурга как современного культурного, гастрономического и событийного центра.

В июле 2026 года социальная реклама о Екатеринбурге была размещена на медиаэкранах и цифровых поверхностях в Москве, Нижнем Новгороде и Калуге. В Свердловской области рекламные макеты появились в Первоуральске, Верхней Пышме и Сысерти. Кроме того, в Березовском информация была интегрирована на официальный городской сайт.

Внутри Екатеринбурга кампания направлена на местных жителей и гостей города: макеты информируют о старте нового сезона фестиваля уличного искусства "Стенограффия", объекты которого стали неотъемлемой частью идентичности и бренда города.

Для внешней аудитории разработаны тематические макеты, подчеркивающие уникальность Екатеринбурга. Среди ключевых смыслов — культурный код: позиционирование города как столицы конструктивизма и столицы стрит-арта, событийный туризм (приглашение на День города и сопутствующие фестивали) и семейный отдых (Екатеринбург представлен как гостеприимный город для путешествий с детьми).

Кампания носит системный характер: обновление макетов будет происходить ежемесячно. В ближайших планах — расширение географии внутри России: социальная реклама появится в Санкт-Петербурге, Тюмени, Кургане и Ижевске. Кроме того, в августе макеты о столице Урала будут размещены в Китае и Белоруссии. Готовятся материалы, посвященные уникальной уральской кухне, вечерней и культурной жизни города.

Помимо медиаэкранов, департамент планирует задействовать новые форматы: рекламные щиты на основных трассах при въезде в Екатеринбург и информационные поверхности в метро.