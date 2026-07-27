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Фото: Накануне.RU

ChatGPT давал инструкции по созданию ядов и биооружия

Газета The Wall Street Journal рассказала, что чат‑бот ChatGPT от OpenAI по запросам пользователей давал подробные инструкции, как создать биологическое оружие и ядовитые вещества. Люди спрашивали, например, как распылять патогены, как сделать вирус кори устойчивым к вакцинам и как приготовить рицин - это опасный яд, его производство и оборот запрещены международными правилами, пишет ТАСС.

Один пользователь после таких инструкций прямо написал, что хочет убить своих родителей. Компания OpenAI сразу заблокировала аккаунты нарушителей, но в полицию не сообщила. Дело в том, что в США пока нет закона, который обязывает разработчиков ИИ передавать властям данные о подобных случаях.

Инструкции от чат‑бота проверили эксперты по биологической безопасности и борьбе с терроризмом. Они сказали, что некоторые советы были очень подробными и технически верными - по ним реально можно было сделать что‑то опасное.

По данным WSJ, американские власти еще при президенте Джо Байдене обсуждали риски: в Белом доме и Минобороны думали, как не допустить, чтобы ИИ использовали для создания биооружия. Сейчас надзор усиливают: например, Министерство торговли временно запретило использовать за границей две модели от компании Anthropic. При этом закон сейчас строго требует от ИИ‑компаний только одно - не допускать создание детской порнографии. Во всех остальных случаях разработчики сами решают, какие запросы блокировать и где провести границу.

Ранее Илон Маск в интервью журналу The Economist заявил, что примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет разум всего человечества, а в будущем сможет делать все лучше людей - тогда человеку останется просто быть человеком. 

Теги: ChatGPT, нейросеть, яды


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