Песков: Оснащать торговые суда средствами обороны не планируется

Речи о дооснащении торговых судов оборонительными средствами идти не может, но ВМФ может принимать меры по их защите, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в соответствии с международным морским правом торговые суда не могут быть вооруженными, дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно.

"Но то, что российский флот может принимать меры по защите — да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление", — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 26 июля, в день ВМФ, встретился с военнослужащими флота. Глава государства призвал бороться с посягательством на торговые суда как с пиратством. Он выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда.