27 Июля 2026
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Транснефть-Сибири&quot;

В корпоративном мотопробеге "Транснефть – Сибири" приняли участие более 100 нефтепроводчиков 

Предприятие "Транснефть – Сибирь" провело традиционный корпоративный мотопробег. Более 100 участников сообщества "Мототранснефть" за два дня посетили производственные объекты, памятные места и социальные учреждения Тюменской и Курганской областей, сообщили в пресс-службе "Транснефть – Сибири".

Торжественный старт был дан на нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень". Участников приветствовали лидер мотосообщества генеральный директор "Транснефть – Сибири" Рустэм Исламов, глава Тюмени Максим Афанасьев и начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. По сложившейся традиции руководители оставили памятную запись в книге "Летопись магистралей", которая хранит историю корпоративного мотосообщества.

"В этом году наше мероприятие приурочено к Году народного единства России и 440-летию города Тюмени. Символично, что старт мотопробега начинается с этой площадки. В 1965 году здесь впервые была принята нефть по магистральному нефтепроводу Шаим – Тюмень, именно со строительства этого трубопровода началось развитие не только нефтетранспортной системы региона, но и наступил новый этап в экономическом развитии города", — отметил генеральный директор "Транснефть – Сибири" Рустэм Исламов.

Перед стартом все участники прошли обязательный инструктаж и на протяжении всего пути строго соблюдали правила дорожного движения.

Маршрут первого дня прошел по историческим местам Тюмени. Участники возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" и памятнику "Участникам и волонтерам СВО" в парке Пограничников. Здесь же волонтеры корпоративного мотоклуба передали гуманитарный груз для участников специальной военной операции.

Возложение цветов к Вечному огню(2026)|Фото: пресс-служба "Транснефть-Сибири"

Во второй день колонна направилась в Курганскую область, где к ним присоединились коллеги из "Транснефть – Урала" и "Транснефть – Севера". Мотоциклисты возложили цветы к вечному огню мемориала славы, посетили Введенский филиал Центра помощи детям № 1, где пообщались с воспитанниками и в рамках волонтерской акции передали учреждению подарки и необходимую бытовую технику. Также для ребят представитель Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа провел профориентационную лекцию.

Завершился мотопробег посещением Успенского Далматовского мужского монастыря – одного из старейших православных храмов Зауралья, основанного старцем Невьянского Богоявленского монастыря иноком Далматом в 1644 году на берегу Исети. Для мотоциклистов провели экскурсию по монастырю, познакомили с его историей и традициями.

Корпоративный мотопробег "Транснефть – Сибири" традиционно объединяет работников предприятий системы "Транснефть" из разных регионов страны. Проект способствует укреплению корпоративного единства, развитию добровольческих инициатив, сохранению исторической памяти и патриотических традиций, а также популяризации активного образа жизни.

Теги: мотопробег, Транснефть


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