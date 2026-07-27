В Свердловской области после аномальной жары обещают сильные ливни

Аномальная жара в Свердловской области сменится сильными ливнями.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 27 и 28 июля в регионе сохранится преимущественно сухая и жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов. 29-30 июля приближение атмосферного фронта вызовет увеличение облачности. Выпадут кратковременные дожди с грозами, а температура незначительно снизится.

"Последующее перемещение центра циклона через Урал 31 июля - 2 августа приведет к ухудшению погоды: дожди пройдут в большинстве районов и кое-где могут быть сильными, температура опустится до нормы", - говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области несколько дней будет стоять 36-градусная жара.