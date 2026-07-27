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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске начнётся суд по делу бывшего руководителя миндортранса

В Челябинске назначена дата первого заседания по делу бывшего главы регионального миндортранса Алексея Нечаева.

Сегодня, 27 июля, состоялось предварительное слушание по делу. Первое заседание состоится в 9.30 5 августа. Об этом говорится в карточке дела на сайте Советского райсуда Челябинска.

Напомним, Нечаеву вменили растрату 2,9 млрд руб. из бюджета Челябинской области. Вместе с Нечаевым по уголовному делу проходит его предшественник — бывший министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, а также представители ряда коммерческих организаций.

По версии следствия, руководители регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также ряд предпринимателей заключили с областным правительством госконтракты на ремонт и строительство дорог, сумма которых превысила 30 млрд руб. Сделали они это на основании фиктивных конкурсных процедур. Затем чиновники похитили более 2,9 млрд руб., перечислив их на банковские счета фиктивных компаний, не ведущих финансовой или хозяйственной деятельности.

Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, а также три представителя хозяйствующих субъектов были задержаны 19 февраля 2025 г. при участии оперативников ФСБ и МВД России. В домах и офисах в Москве, Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке силовики провели более 30 обысков. Были изъяты документы и другие улики.

Теги: Алексей Нечаев, министр, растрата


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