Россиянина, подозреваемого в руководстве ОПГ, задержали на Пхукете

Полиция Таиланда задержала гражданина России, которого подозревают в руководстве крупной транснациональной преступной группировкой. Он был в международном розыске, а прятался, по данным "РГ" м газеты Thai Post, на Пхукете.

Сначала правоохранители обратили внимание на мужчину из‑за нарушения миграционных правил - он жил в стране дольше разрешённого срока. Когда полицейские проверили документы, выяснилось, что на россиянина есть ордер на арест: российское правительство официально попросило выдать его, чтобы привлечь к ответственности.

Сейчас мужчина под стражей. Сначала в Таиланде проведут суд по делу о нарушении миграционного законодательства.

Только после этого власти королевства начнут процедуру выдачи задержанного России.

Ранее в Перми силовики задержали женщину 1980 года рождения и мужчину 1989 года рождения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, они убеждали людей подписывать контракты с Минобороны, а потом похищали положенные выплаты: так им удалось украсть 1,5 миллиона рублей, а еще 1,1 миллиона они пытались похитить, но не успели - их задержали.