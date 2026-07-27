Мать погибшей художницы из Прикамья намерена открыть выставочный зал в память о дочери

Мать погибшей в Пермском крае художницы Олеси Косаревой намерена сделать в Кыну, в новом доме, выставочный зал в память о своей дочери. Об этом женщина рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не хочу, чтобы жизнь Олеси закончилась так нелепо и бессмысленно. Не хочу, чтобы ее рисунки пылились в шкафу. Я хочу сделать в Кыну, в нашем новом доме, у которого я спаслась и который мы ещё строим, и который тоже пострадал от селя, выставочный зал Олеси", - говорится в сообщении.

Для реализации этой идеи открыт сбор средств.

Женщина также сообщила, что была на опознании. Тело сильно пострадало, опознать свою дочь женщина смогла только по одежду. Тело девушки пронесло 40 километров в потоке, пока не застряло в завале из мусора и деревьев. Мать Олеси Косаревой сообщила, что кремирует тело дочери.

Олеся Косарева пропала 11 июля при подтоплении села Кын.

Девушка находилась вместе с матерью в доме. По словам женщины, вода начала резко прибывать, смыло заваленку дома. В этот момент мама и Олеся находились вместе. Взяли собаку и необходимые вещи, однако эвакуироваться не успели - берег под домом смыло, также как и находящихся в нем людей. Женщина и собака спаслись, а девушку унесло в реку.