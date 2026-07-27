Тюменцев-участников СВО приглашают на экскурсии по предприятиям

Тюменцев-участников СВО приглашают на экскурсии по предприятиям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках программы "СВОй вектор бизнеса" бойцы увидят работу компаний изнутри, смогут познакомиться и пообщаться с успешными бизнесменами. В программе – посещение четырех муниципалитетов: Тюмень – ягодная ферма, пасека и показ сварочного производства от ветерана боевых действий; Тобольск – фиджитал-центр, IT-компания и автошкола; Ялуторовск – культурно-деловой центр "Юбилейный"; Заводоуковск – кафе "17/29".

"Открытие своего дела – один из шагов по возвращению участников СВО к мирной жизни, их адаптации к новым условиям и социуму. Проект "СВОй вектор бизнеса" дает возможность не только узнать теорию, но и погрузиться в реальную деловую среду и получить полноценное сопровождение на всех этапах", - заявил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.



Первая экскурсия пройдет уже 30 июля. Участие бесплатно, необходима регистрация здесь.

Проект реализуется центром "Мой бизнес" при поддержке ТРО "ОПОРА РОССИИ" и регионального филиала фонда ”Защитники Отечества” в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".