Гостиничный рынок России теряет обороты: растет число закрытий

В первом полугодии 2026 года гостиничный бизнес в России стал менее привлекательным: закрылось на 21,8 процента больше компаний, чем год назад - всего 2130 организаций, а новых зарегистрировали на 5,6 процента меньше - всего 3090 компаний и ИП. Общий прирост участников рынка замедлился до 2,9 процента, тогда как в 2025 году он составлял 4,5 процента, пишет "Ъ".

Главная причина - снижение спроса. В Москве загрузка отелей упала до 69 процентов, то есть на 2 процентных пункта, а в люксовом сегменте - до 42 процентов, что на 8 процентных пунктов ниже прежнего уровня.

Среди причин - сокращение рейсов из стран Ближнего Востока, снижение доли внутренних поездок с 84 до 81 процента в структуре общего спроса, проблемы с логистикой и уменьшение числа крупных мероприятий. Из‑за этого поток бизнес‑туристов в Москву сократился на 12 процентов.

Отели снижают цены, чтобы привлечь гостей. В Москве средняя стоимость ночи составляет 6100 рублей - это на 5 процентов ниже прежнего уровня, в Санкт‑Петербурге - 5500 рублей (на 3 процента дешевле), в Сочи - 5200 рублей (также на 3 процента ниже). В премиальном сегменте цены упали на 10 процентов и достигли 13 100 рублей. Доходность номера в Москве снизилась до 7200 рублей, то есть на 6 процентов.

Эксперты допускают небольшое оживление рынка осенью за счет высокого сезона и роста деловой активности, но всплеска новых проектов не ждут: инвесторов сдерживают дорогие кредиты и снижение доходности бизнеса.

Сообщалось, что на озере Балтым в Свердловской области построят всесезонный курорт "Огонь пляж" в составе проекта "Балтымские термы": осенью 2026 года начнётся строительство комплекса площадью 10 га, а открыть его планируют в 2028 году. Отель на 95 номеров сможет ежегодно принимать 40 тысяч гостей - для них обустроят водно‑термальный комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров с всесезонным бассейном, 10 банями и саунами, зонами для детей и разными вариантами досуга.