При ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли пять детей

Пятеро детей погибли в результате атаки ВСУ на туристические базы в населенном пункте Кирилловка Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, с 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей. Еще пятеро погибли в результате "циничной атаки врага" на базу отдыха в Кирилловке, написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 25 июля ВСУ ударили по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Балицкий заявил, что противник целенаправленно бил по мирным жителям.